Подписан закон, разрешающий трансформацию земель под строительство дорог

Президент Садыр Жапаров подписал закон, смягчающий действие моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель. Теперь он не распространяется на земли, предназначенные для строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог, мостов, тоннелей, эстакад и других объектов транспортной инфраструктуры общего пользования.

Кроме того, допускается трансформация орошаемых земель пашни под участки для добычи инертных материалов, необходимых при возведении этих объектов.

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При этом обязательно наличие утвержденного проекта рекультивации земель, а решение принимает уполномоченный государственный орган в сфере транспорта и коммуникаций.

Закон вступает в силу 18 апреля 2025 года.