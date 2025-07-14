Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти

В пятницу в Бишкеке после масштабной реконструкции открыли для проезда проспект Чингиза Айтматова. Обновленный участок от Южной магистрали до улицы Садыгалиева, водители и пешеходы встретили с интересом... и вопросами.
Первое впечатление за рулем: «Красиво, но плывет». Асфальт визуально ровный, но машина на нем ведет себя как на морских волнах. «Тянет в сторону, будто на пароме», — делятся в соцсетях водители. Некоторые предполагают, что новая дорога «подходит для серфинга, но не для левого поворота».
Также в ходе реконструкции сократили количество автобусных остановок. Раньше было по три в обе стороны, теперь — по одной. Утренние пассажиры маршруток уже оценили это: «Сначала ищешь остановку, потом ищешь смысл».
Пешеходам, особенно тем, кто живет по разные стороны проспекта, предстоит освоить искусство стратегического планирования. Пешеходных переходов на проспекте просто нет. Чтобы попасть к соседу «через дорогу», нужно прогуляться до ближайшего светофора — на Южной магистрали. Комментаторы иронизируют: «Идеальный способ отвадить от гостей: просто жить на другой стороне проспекта».
В мэрии пока не комментировали претензии горожан, но в соцсетях уже бурлит обсуждение: от «красиво, но непрактично» до предложений установить в зоне прогулок хотя бы пару туалетных кабинок и зебру — чтобы было понятно, где здесь вообще пешеход.
Как бы то ни было, проспект Айтматова теперь точно стал новой точкой притяжения — пусть и с «морским характером» и элементами квеста.