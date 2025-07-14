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Общество

Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти

В пятницу в Бишкеке после масштабной реконструкции открыли для проезда проспект Чингиза Айтматова. Обновленный участок от Южной магистрали до улицы Садыгалиева, водители и пешеходы встретили с интересом... и вопросами.

Первое впечатление за рулем: «Красиво, но плывет». Асфальт визуально ровный, но машина на нем ведет себя как на морских волнах. «Тянет в сторону, будто на пароме», — делятся в соцсетях водители. Некоторые предполагают, что новая дорога «подходит для серфинга, но не для левого поворота».

Кроме того, ночами проспект превращается в пешеходную зону — с 22.00 до 05.00 здесь нельзя проезжать на авто. Идея благородная: люди гуляют, фотографируются на фоне новеньких фонарей, гладкого (в целом) асфальта и аккуратных бордюров. Однако у этой «ночной Европы» по-бишкекски есть один нюанс: на всем протяжении проспекта нет ни одного общественного туалета и даже биокабинки. «Просто звездное небо, новые фонари и безысходность», — пишут в социальных сетях.

Также в ходе реконструкции сократили количество автобусных остановок. Раньше было по три в обе стороны, теперь — по одной. Утренние пассажиры маршруток уже оценили это: «Сначала ищешь остановку, потом ищешь смысл».

Пешеходам, особенно тем, кто живет по разные стороны проспекта, предстоит освоить искусство стратегического планирования. Пешеходных переходов на проспекте просто нет. Чтобы попасть к соседу «через дорогу», нужно прогуляться до ближайшего светофора — на Южной магистрали. Комментаторы иронизируют: «Идеальный способ отвадить от гостей: просто жить на другой стороне проспекта».

24.kg
Фото 24.kg. Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, к гостям не дойти
Также местные жители недоумевают: зачем сделали такие широкие тротуары с велодорожками, если весь проспект по ночам становится пешеходным? «Зачем велосипеду отдельная полоса, если теперь он может ехать прямо по проезжей части вместе с мамами на самокатах и папами с колясками?» — спрашивают бишкекчане. Новая логика проспекта, по мнению горожан, больше напоминает загадку: вроде удобно, но неясно — для кого именно.

В мэрии пока не комментировали претензии горожан, но в соцсетях уже бурлит обсуждение: от «красиво, но непрактично» до предложений установить в зоне прогулок хотя бы пару туалетных кабинок и зебру — чтобы было понятно, где здесь вообще пешеход.

Как бы то ни было, проспект Айтматова теперь точно стал новой точкой притяжения — пусть и с «морским характером» и элементами квеста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336073/
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