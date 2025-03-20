Президент США поздравил с праздником Нооруз

На сайте Белого дома США опубликовали поздравление с праздником Нооруз.

Президент США Дональд Трамп в праздничном послании передает самые теплые пожелания «всем тем, кто в Соединенных Штатах и ​​по всему миру отмечает древний праздник Нооруз», сделав акцент на персидском народе.

«Нооруз — это радостное событие для персидского народа, символизирующее приход весны и наступление персидского нового года. Эта давняя традиция дает время поразмыслить над благословениями предыдущего года и подготовиться к наступлению весны с обновленным духом оптимизма.

Персидский народ с его богатой культурой и выдающимися талантами в таких областях, как математика, наука, право, технологии и искусство, вносит неоценимый вклад в развитие общества. От имени Соединенных Штатов я поздравляю вас с этим радостным праздником», — говорится в сообщении.