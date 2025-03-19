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Власть

Вопрос границы решен, я готов уйти в отставку — Камчыбек Ташиев

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за решение вопросов границ.

«Он еще четыре года назад, когда пришел к власти, сказал, что мы должны решить приграничные споры. Но произошли трагические события. Тогда я несколько раз обращался к главе государства и говорил, что мне не получается решить, и просил назначить другого. Тогда президент сказал, что только мы вдвоем сможем решить вопрос, и мотивировал меня. В итоге мы добились победного решения», — сказал он.

Мы решили самый основной вопрос государства. Теперь, если президент пригласит меня и освободит от должности, я готов уйти в отставку с благодарностью.

Камчыбек Ташиев

Сегодня, 19 марта, парламент ратифицировал соглашения по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях.

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323343/
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