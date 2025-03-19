Дональд Трамп рассекретил 80 тысяч файлов по делу об убийстве Джона Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыл доступ к 80 тысячам файлов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

Администрация Белого дома опубликовала файлы, связанные с убийством 35-го американского лидера 22 ноября 1963 года в Далласе.

Фото из архива. Даллас, 22 ноября 1963 года, за несколько минут до убийства

Отмечается, что журналисты и обычные американцы только начали изучать массив документов (многие из них сильно отредактированы). Пока не известно, содержится ли в них какая-то новая информация о смерти политика.

Большая часть файлов относится к первоначальному расследованию убийства, проведенному комиссией Эрла Уоррена (председатель Верховного суда США на тот момент) в 1964-м.

Комиссия пришла к выводу, что убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд (он застрелен через два дня) действовал в одиночку. Официальное заключение комиссии подвергнуто сомнению в американском обществе. Опросы в Соединенных Штатах неизменно показывают: большинство жителей страны верят, что Кеннеди убит в результате заговора (вину при этом разные люди возлагают на мафию, ЦРУ и другие силы).