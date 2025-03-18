В Кыргызстане предлагают создать резерв кандидатов на должность судей

Верховный суд предлагает создать резерв кандидатов на должность судей местных судов. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Проект о внесении изменений в конституционные законы «О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики и «О статусе судей Кыргызской Республики» разработан в целях совершенствования процесса отбора судей местных судов, укрепления и наращивания кадрового потенциала и обеспечения непрерывности деятельности судебной системы.

На сегодня количество судей в Верховном суде составляет 35 штатных единиц, Конституционном суде — 9, местных судах — 457. При этом насчитывается 64 суда первой инстанции, из которых 44 — районные суды, 12 — городские, 8 — административные, 8 — суды второй инстанции.

Как показала двухлетняя правоприменительная практика деятельности Совета по делам правосудия, процесс отбора в местные суды может длиться от 7 до 10 месяцев.

Опираясь также на опыт отдельных зарубежных стран (Германия, Франция, Узбекистан, Молдова и других) законопроектом вносятся изменения в вышеуказанные конституционные законы в части совершенствования процесса отбора судей местных судов посредством введения института резерва кандидатов на должности судей местных судов.

В частности, часть 1 статьи 4 конституционного закона «О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики», определяющую полномочия Совета, предлагается изложить в новой редакции с учетом введения и формирования указанного института.

Законопроектом статьи 18, 19 и 21 предлагается признать утратившими силу и дополнить новой главой 41 «Формирование судейского корпуса», включающей в себя статьи 211-215.

Вносимые статьи регламентируют порядок объявления и проведения конкурса на замещение вакантной должности судей Конституционного и Верховного судов, резерва кандидатов на должности судей местных судов, направления Советом предложения о представлении на должность судьи местного суда президенту.

В частности, Совет проводит конкурсный отбор на включение в резерв, с собеседованием для определения профессиональных и волевых качеств кандидатов, к которому допускаются действующие судьи, лица с судейским стажем, отвечающие требованиям Конституции и конституционного закона о статусе судей и успешно прошедшие конкурсный отбор.

По итогам конкурса Совет формирует резерв кандидатов, которые в последующем проходят обучение в Высшей школе правосудия при Верховном суде и стажировку в судах общей юрисдикции. На период обучения и стажировки за работающим кандидатом сохраняется его основное трудовое место.

По мере образования вакантной должности Совет предлагает ее кандидату, занимающему первое место в резерве, после чего направляются на рассмотрение президента.

В случае отказа кандидата вакантная должность предлагается следующему претенденту в порядке очередности. Повторные предложения вносятся до полного использования сформированного резерва кандидатов.

Законопроект не затрагивает каких-либо изменений в процессе отбора кандидатов на должности судей Конституционного и Верховного судов ввиду небольшого количества судей, а также нечастого появления вакансий в высших органах судебной власти.

Отмечается, что порядок ведения резерва кандидатов, включения и исключения кандидатов из него должен определяться Советом судей. Кандидат исключается из резерва кандидатов, если отказался от предлагаемой ему должности, не был выдвинут на судейскую должность в срок, превышающий два года, и других случаях.