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Власть

Комитет ЖК одобрил кандидатуру Бахадыра Конурова на должность члена ЦИК

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Бахадыра Конурова на должность члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Информацию о кандидате представил лидер парламентской фракции «Ишеним» Улугбек Ормонов.

Бахадыр Конуров был председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии. 17 марта он сложил с себя полномочия. 

Ранее депутаты досрочно освободили Искандера Гайпкулова от членства в ЦИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323149/
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