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Власть

Не все, кто работал за рубежом, идеальны. Депутат напомнил о Тенгизе Болтуруке

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Жанар Акаев сказал, что не все, кто учился и работал за границей, идеальны на госслужбе, напомнив коллегам опыт Тенгиза Болтурука.

Народные избранники обсуждают законопроект, инициированный нардепами Марленом Маматалиевым, Бактыбеком Сыдыковым, Улугбеком Ормоновым, Динарой Ашимовой и другими. Авторы предлагают главу кабмина и министров назначать без стажа работы на госслужбе.

Марлен Маматалиев отметил, что законопроект даст возможность привлечь на высшие руководящие должности кыргызстанцев, работающих в зарубежных компаниях.

Но Жанар Акаев считает, что у этого законопроекта могут быть как положительные, так и негативные последствия.

«Указом президента принимаются меры по ликвидации бюрократизма, сокращению госучреждений, которые дублируют функции друг друга. На госслужбе есть заядлые бюрократы, несмотря на свой 20-30-летний опыт. Они не выходят из своих кабинетов и не хотят проводить реформы. Поэтому хорошо будет, если на госслужбу придут люди с международным опытом, если получатели президентской стипендии «Эл умуту» вернутся на родину и будут занимать руководящие должности», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что не все, кто работал за границей, бывают идеальными.

«Это мы и на практике видели. Например, Тенгиз Болтурук, который имел опыт работы в Канаде и Казахстане. Он создал нацхолдинг «Наследие великих кочевников». Пригласил ребят, которые работали за пределами страны. Сейчас все они разочаровались и вернулись в Америку. Более 3 миллиардов сомов растрачено. Арендовали помещение в семиэтажном здании. За 700 миллионов сомов купили мебель из Италии. Тенгиз Болтурук и другие служат плохим примером для тех, кто учился и работал за рубежом. Нельзя такого повторно допускать. Нужен контроль», — отметил он.

Напомним, на «Кумторе» в мае 2022 года выявили финансовые нарушения, в частности о горюче-смазочных материалах, продуктах питания, запасных частях, закупаемых по ценам выше рыночных. Генпрокуратура возбудила три уголовных дела. Задержаны бывший внешний управляющий Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.

Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. Тенгиза Болтурука водворили в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022-го. Он вину не признал и заявил, что все обвинения ложные. Тенгиз Болтурук и другие фигуранты уголовного дела о коррупции выплатили государству 844 миллиона 512 тысяч 858 сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323148/
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