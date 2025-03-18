Нелепая инициатива или уважение? О привилегиях для бывших торага Жогорку Кенеша

Несколько парламентариев во главе с Улугбеком Ормоновым инициировали поправки в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Документ предлагает присвоить бывшим спикерам парламента статус «экс» и дать гарантии со стороны государства.

Народные избранники предлагают предоставить бывшему торага ЖК и его супруге права на получение дипломатического паспорта, бесплатное лечение в спецбольнице, пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Звание экс-торага будет пожизненным, а его действие можно прекратить только после вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении бывшего спикера.

Редакция 24.kg побеседовала с активистами, общественными деятелями и бывшими торага парламента, чтобы узнать их мнение о законопроекте.

Моральная поддержка

Обсуждаемый законопроект депутаты Жогорку Кенеша поддержали в первом чтении. Против привилегий для экс-спикера парламента не проголосовал ни один нардеп и дискуссий практически не было.

Народные избранники отмечают, что дополнительные права для бывших торага — это не роскошь, а лишь моральная поддержка и уважение к их труду.

«В России и Турции присваивают статус «экс» бывшим председателям парламента. Выделяют служебную машину и охрану. У нас только лечение в спецбольнице и проход через зал аэропорта, предназначенный для официальных лиц. У нас среди бывших торага есть и. о. президента. Например, Талант Мамытов. Он руководил государством в трудное время и имел доступ к гостайнам», — сказал на заседании депутат Балбак Тулобаев.

Что мы потеряем, если предоставим им статус «экс»? Это просто уважение. Мы ведь не просим всем нардепам такие права. В правительстве для себя создают хорошие условия, а как только дело доходит до парламента, у вас заканчивается сахар? Балбак Тулобаев

Его коллега Надира Нарматова считает, что законопроект Жогорку Кенеш должен был разработать и принять давно.

«Мы принимаем законы, утверждаем бюджет и несем ответственность наравне с кабмином. Критикуя и топча себя, иногда забываем о своих конституционных правах. Этот законопроект означает, что мы не ценим себя. В реальной жизни для глав кабмина создали не худшие условия, чем у президентов. Есть и привилегии для заместителей председателя кабмина. Законопроект не требует финансовых затрат. Это лишь моральная поддержка», — отметила она.

Позиция кабмина: неравенство недопустимо

К слову о затратах. По подсчетам кабмина, на реализацию законопроекта ежегодно уйдет более 350 тысяч сомов. Это расходы на услуги спецбольницы для 21 бывшего и действующего спикера.

Один из инициаторов документа Улугбек Ормонов заметил, что указанные средства можно предусмотреть из резервного фонда торага ЖК.

В Основном законе не установлены нормы, касающиеся присвоения статуса «экс-торага Жогорку Кенеша» и предоставления отдельных привилегий ему и его супруге.

В кабмине подчеркнули, что создание отдельного статуса и привилегий для бывшего спикера парламента может противоречить принципу равенства всех перед законом. В связи с этим в целях недопущения неравенства по отношению к другим депутатам ЖК кабинет министров вынес заключение о нецелесообразности принятия документа.

В защиту Улугбек Ормонов сказал, что инициаторы готовы отказаться от присвоения статуса «экс» бывшим торага, если таких норм нет в Конституции, но предлагаемые гарантии должны остаться.

Привилегий при исполнении недостаточно?

Директор ОФ «Правовая клиника «Адилет» Чолпон Джакупова поддерживает кабмин. Она поделилась мнением, что спикеры и без этих привилегий не бедные.

«Давайте станем по-настоящему современной страной: без дешевых понтов, коррупционных законодательно закрепленных ништяков для экс-чиновников. Неужели недостаточно привилегий при «исполнении»? Персональные машины, дачи, спецбольницы, пропуска. Сохраните достоинство — вы и так не бедные, уважаемые чиновники. Налогоплательщик готов проявить солидарность с уязвимыми, но... с теми, кто гораздо богаче?!» — написала она у себя в соцсетях.

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Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров отмечает, что в Центральной Азии мы мастера по инициированию нелепых законопроектов.

«Когда это прекратят? Что спикеры сделали для государства? Они что, закрыли телом амбразуру вражеского дзота, как Чолпонбай Тулебердиев? Или совершили подвиг Дуйшенкула Шопокова? Торага просто руководит Жогорку Кенешем и получает немаленькую зарплату. Я возмущен. Вместо того чтобы решать насущные проблемы, они поднимают немыслимые инициативы и пытаются узаконить их. Я категорически против», — говорит он.

Активист возмущенно задается вопросом, правильно ли будет, если торага Нурланбек Тургунбек уулу после ухода с должности получит статус «экс».

«Чем он его заслужил? Тем, что уничтожил государственную атрибутику? Какой красивый у нас был флаг. А он инициировал и подписал его изменение. Гимн еще хочет поменять. Поддерживает другие законопроекты, которые вызывают недовольство у общественности. Я бы призвал общественность выступить против инициативы присвоения звания экс-торага и привилегий», — поделился мнением он.

Нужен диппаспорт!

Экс-спикер, политик Зайнидин Курманов отмечает, что торага Жогорку Кенеша, прекратившие свои полномочия как бывшие высокопоставленные официальные лица, продолжают оставаться важными фигурами в политической и общественной жизни Кыргызстана. Они продолжают активно участвовать в различных мероприятиях, в том числе на международном уровне, играют существенную роль в поддержании стабильности и развитии республики.

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«Президент, премьер-министр, торага — это политики национального масштаба. Это люди, которые встали во главе парламента, правительства, страны благодаря своим талантам. Нужно предоставить госгарантии, чтобы они могли эффективно приносить пользу государству», — говорит политолог.

По его словам, иногда он получает приглашения из-за рубежа с просьбой поучаствовать в конференциях.

Зайнидин Курманов отмечает, что ему нужно получить визу, а это потребует полгода. А мероприятие через две недели.

Поэтому не получается ехать. Отсутствие дипломатического паспорта создает серьезные препятствия для моей политической деятельности. Я не могу выехать вовремя. Нам, политикам, только это и нужно. Зайнидин Курманов

Он подчеркивает, что другие привилегии вроде бесплатного лечения в спецбольницах и до этого были, начиная с советского периода. Это все регулировалось постановлением правительства, а не отдельным законом.

Мотивация для чиновников

Политолог, общественный деятель Бакыт Бакетаев не против предлагаемых дополнительных прав для бывших спикеров. Он отмечает, что работал 40 лет бюрократом, из них пять — в парламенте.

«У нас проблема с нашими чиновниками. У них нет мотивации работать хорошо. Зарплату и грамотенку дадут, а толку? Я вышел на пенсию в $100. Аскар Айтматов работал министром иностранных дел и на других должностях. Вышел тоже на пенсию в $100. Государство обманывает чиновников так, поэтому они стараются что-нибудь собрать при должности на пенсию и коррумпируются. Кого-то сажают в тюрьму, кто-то остается «живым». Но от чиновников многое зависит: наш инвестиционный климат, ВВП, бюджет и так далее», — напоминает Бакыт Бакетаев.

По словам эксперта, он сейчас работает над одним выгодным для республики проектом. Но чиновники смотрят на него, и у них вопрос в глазах: «А мне сколько дадите?»

В связи с этим Бакыт Бакетаев считает, что необходимо создать инвестиционно-премиальный фонд, чтобы стимулировать госслужащих.

«Они говорят: «проект супер», но сдвига нет. Чтобы мотивировать чиновников, нужно создать инвестиционно-премиальный фонд. Если какой-то госслужащий продвинул какое-то предприятие, быстро подписал документ, дал разрешение, то инвестор перечисляет в этот фонд премиальные. Совершенно открыто пишет, что хорошо работал, и просит выдать премию, и пусть правительство выдает их. Иначе наши чиновники палец о палец не двигают. Поэтому и спикерам нужно дать привилегии, потому что они принимают решения государственного уровня, иногда секретные, сложные. Это второе лицо в государстве. Пусть в аэропорту проходят без очереди, пусть получат диппаспорт», — заключил он.