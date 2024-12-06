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Власть

Как у экс-президента. Депутаты хотят узаконить привилегии для бывших спикеров ЖК

Депутаты парламента Улугбек Ормонов, Кундузбек Сулайманов, Динара Ашимова, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Бактыбек Сыдыков, Исхак Масалиев и Марлен Маматалиев озаботились будущим бывших спикеров. Они инициировали изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» «в целях определения статуса экс-торага ЖК и закрепления за указанным лицом дополнительных прав со стороны государства».

Как поясняют разработчики, граждане, прекратившие свои полномочия торага Жогорку Кенеша как бывшие высокопоставленные официальные лица, продолжают оставаться важными фигурами в политической и общественной жизни Кыргызской Республики. Они продолжают активно участвовать в различных мероприятиях, в том числе на международном уровне, а также играют существенную роль в поддержании стабильности и развития страны.

«Однако в настоящее время отсутствует четкое законодательное регулирование статуса экс-торага Жогорку Кенеша и предоставления ему соответствующих гарантий со стороны государства. Определение статуса экс-торага ЖК и закрепление за ним некоторых прав наравне с действующими депутатами парламента позволят установить его четкий правовой статус и поспособствуют укреплению института спикерства и повышению авторитета данной должности», — говорится в справке-обосновании.

Законопроектом предлагается предоставить экс-торага Жогорку Кенеша и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, права на бесплатные медицинские услуги, а также на бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Помимо этого, предоставление дополнительных прав экс-торага ЖК поспособствует обеспечению его активного участия в общественной и политической жизни страны и стабильности политической системы.

Напомним, ряд привилегий в Кыргызстане предоставляется только экс-президентам республики. Кроме пенсии, которая составляет 75 процентов от заработной платы главы государства, ему положены пожизненная охрана и лечение за счет государства, а также дача в госрезиденции. Экс-президент может пользоваться VIP-залом в аэропортах и на железнодорожных вокзалах на территории Кыргызстана.

У экс-главы государства есть неприкосновенность, его не могут привлечь к уголовной ответственности за действия или бездействие, совершенные им в период исполнения полномочий президента, даже после лишения его статуса.

Пособие будут получать также родные бывшего президента после его смерти.

Напомним, в КР трое из шести глав государств лишены статуса экс-президента — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313332/
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