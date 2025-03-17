Ошский межобластной центр онкологии не отвечает современным требованиям, но власти не знают, когда решат вопрос о строительстве нового здания. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по социальной политике.

Депутат Илимбек Кубанычбеков отметил, что центр онкологии расположен в здании бывшего детского сада. Алымкадыр Бейшеналиев, еще будучи министром, обещал построить новое.

Замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов ответил, что посетил Ошский межобластной центр онкологии, и он не отвечает современным требованиям. «Рассчитывали построить больницу на 100 койко-мест, но котлован не подходит. Сейчас проводим инвентаризацию. Мы включим это здание в приоритетный список», — сказал он.

Чиновник также добавил, что не знает, начнется ли в 2025 году строительство вышеуказанного учреждения. Это зависит от бюджета и решения комиссии по инвентаризации.

Илимбек Кубанычбеков отметил, что из-за наплыва пациентов из южных регионов в Национальном центре онкологии и гематологии в Бишкеке ажиотаж, и строительство современного онкоцентра в Оше сняло бы нагрузку на наццентр.

Напомним, на третьем Народном курултае делегат Анаркан Айдарова также сообщала президенту, что в южной столице здание детского сада используют как онкологическую больницу и проводят там операции.