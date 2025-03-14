Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина

Новые заявления президента России Владимира Путина о текущем конфликте в Украине являются «многообещающими, но неполными», заявил президент США Дональд Трамп.

«Путин выступил с очень многообещающим заявлением, но оно не полное», — цитирует лидера Соединенных Штатов The Guardian.

Дональд Трамп вновь отметил, что хотел бы побыстрее завершить украинский конфликт, и выразил надежду на то, что РФ не ошибется в своем выборе.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — сказал он.

Напомним, накануне президент РФ прокомментировал договоренности, достигнутые в Джидде (Саудовская Аравия) между представителями США и Украины о 30-дневном прекращении огня.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия (в Украине. — Прим. ред.), но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил он вчера, отвечая на вопросы журналистов.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Тридцать суток будут как использоваться? Для того, чтобы в Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования», — сказал Владимир Путин.

По его словам, это здравые вопросы.

Глава России также добавил, что «идея правильная, мы ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые нужно обсудить, нужно обсудить это с нашими американскими партнерами, может, созвониться с Трампом?»