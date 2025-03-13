Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, надев военную форму

Президент России Владимир Путин впервые после вторжения ВСУ посетил Курскую область, впервые за долгое время надев военную форму.
Он провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой войск, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что «потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч человек, в плен взяты более 400 военных». За последние пять дней войска РФ освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области, сказал начальник генштаба.
По его данным, освобождено 86 процентов территории области.
Владимир Путин заявил, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, будут «относиться как к террористам», и поставил задачу окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область, а также предложил подумать о создании «зоны безопасности» вдоль российской границы.
Напомним, 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины начали наступление в Суджанском районе Курской области.