08:53
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Власть

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, надев военную форму

Президент России Владимир Путин впервые после вторжения ВСУ посетил Курскую область, впервые за долгое время надев военную форму.

газеты «Известия»
Фото газеты «Известия». Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, впервые за долгое время надев военную форму

Он провел совещание в одном из пунктов управления Курской группировкой войск, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что «потери ВСУ в Курской области превысили 67 тысяч человек, в плен взяты более 400 военных». За последние пять дней войска РФ освободили 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области, сказал начальник генштаба.

По его данным, освобождено 86 процентов территории области.

Владимир Путин заявил, что к украинским военным, взятым в плен в Курской области, будут «относиться как к террористам», и поставил задачу окончательно разгромить противника и полностью освободить Курскую область, а также предложил подумать о создании «зоны безопасности» вдоль российской границы.

Напомним, 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины начали наступление в Суджанском районе Курской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322622/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин поддерживает предложение Трампа о сокращении оборонных расходов
Украинский конфликт. Путин готовит для переговоров «команду тяжеловесов»
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина: версия Кремля
Встреча Трампа и Путина пройдет в Саудовской Аравии. Другие заявления главы США
Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Ситуация в Украине. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
Владимир Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
Швейцария готова принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
В&nbsp;Минобразования еще не&nbsp;решили, кто будет летом делать ремонт в&nbsp;школах В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;полгода ввели запрет на&nbsp;импорт кузовов автомобилей В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей
Бизнес против инвалидов. ЖК&nbsp;трижды отклонил законопроект по&nbsp;людям с&nbsp;ОВЗ Бизнес против инвалидов. ЖК трижды отклонил законопроект по людям с ОВЗ
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
08:49
Еще один патриотический сериал — «Биздин класс» хотят снять в Кыргызстане Еще один патриотический сериал — «Биздин класс» хотят с...
08:30
Смерть игрока на поле. Турнир по кок бору возобновится 15 марта
08:22
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, надев военную форму
08:13
В Бишкеке послы стран Центральной Азии встретились с замглавы МИД РФ: повестка
07:47
Смерть игрока на кок бору. Задержаны его противник и судья матча
12 марта, среда
23:39
Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тысяч мест
23:01
Кыргызстан присоединился к Евразийскому альянсу горных курортов
22:32
В Пекине пройдут переговоры Китая, России и Ирана по ядерной программе Тегерана
22:12
Этнокультурная программа в «Ала-Арче»: как встретили президентов