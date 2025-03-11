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Власть

Комитет Жогорку Кенеша одобрил законопроект о профилактике оргпреступности

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил законопроект о профилактике организованной преступности в первом чтении.

Документ представил заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

По его словам, целью законопроекта являются создание правовых основ профилактики организованной преступности, выявление и устранение причин и условий, порождающих ее, предотвращение формирования организованных групп и преступных сообществ, в том числе схемы финансирования их деятельности, а также защита прав и свобод физических и юридических лиц.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что организованная преступность начинается в школе, и добавила, что профилактика должна начинаться в образовательных учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322425/
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