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Власть

В аэропорту Манилы по ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин

В аэропорту Манилы по ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин, сообщает Bloomberg.

CNN
Фото CNN. В аэропорту Манилы по ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

«Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте находится под стражей по ордеру Международного уголовного суда за преступления против человечности», — подтвердили в правительстве страны.

Причиной задержания стала жестокая операция бывшего главы государства по борьбе с наркотиками, во время которой было казнено более 6 тысяч человек.

«Вернувшегося из Гонконга экс-президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в аэропорту Манилы после того, как правительство уведомило о получении ордера Международного уголовного суда на его арест за предполагаемые преступления против человечности.

За время своего пребывания у власти Дутерте возглавил широкомасштабную и жестокую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой, по данным полиции, погибло более 6 тысяч человек. При этом независимые наблюдатели утверждают, что число состоявшихся без суда казней может быть гораздо выше», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322355/
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