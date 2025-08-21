США расширили санкции против Международного уголовного суда

Соединенные Штаты ввели санкции против еще четырех представителей Международного уголовного суда. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента и Минфина.

В список SDN (лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) внесены судьи Кимберли Прост и Николя Гийу, а также заместители прокурора МУС Нажат Шамим Хан и Мам Мандиай Нианг.

Как заявили в Госдепе, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».

Напомним, ранее выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан был временно отстранен от должности.

Он выдал ордер на арест и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за военных преступлений в секторе Газа.

Дональд Трамп в феврале 2025-го ввел санкции против суда в Гааге.

Будучи президентом США в первый срок, он уже вводил санкции против базирующегося в Гааге МУС за расследование предполагаемых военных преступлений США в Афганистане, которые администрация Джо Байдена позднее отменила.