Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда. Министры трех стран объявили о создании нового судебного органа — Сахельского уголовного суда по правам человека, сообщает издание Afrocover.

Фото Afrocover

В совместном заявлении Международный уголовный суд в Гааге назван «инструментом неоколониального угнетения в руках империализма».

Сахельский уголовный суд по правам человека «займется делами о международных преступлениях, терроризме и организованной преступности».

Напомним, Буркина-Фасо, Мали и Нигером руководят военные хунты, недавно пришедшие к власти в результате государственных переворотов.

В юрисдикцию Международного уголовного суда входят самые тяжкие международные преступления, такие как геноцид, преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности. Членами МУС являются более 120 государств, в том числе Германия. США, Китай и Россия не ратифицировали Римский статут.