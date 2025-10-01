Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах: есть погибшие

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах. По предварительным данным, 69 человек погибло, более 150 пострадали.

По данным местных СМИ, продолжается поиск выживших под завалами.

Больше всего пострадал город Бого — на севере провинции Себу. Эпицентр находился в 18 километрах от него, очаг залегал на глубине 10 километров. На острове Бантаян произошло обрушение католической церкви.

Геологическая служба США сообщала о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 11 километрах от муниципалитета Калапе. В городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.