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Власть

После замечания мэра в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия

После замечания мэра Женишбека Токторбаева в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник во время очередного рейда обнаружил, что распределительный узел городского муниципального автотранспортного предприятия находится в плохом состоянии, и потребовал провести полную капитальную реконструкцию за десять дней за счет учреждения.

В установленный срок распределительный узел отремонтировали как снаружи, так и внутри и ввели в эксплуатацию.

Ссылка: https://24.kg/vlast/321918/
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