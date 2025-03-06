После замечания мэра в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия

После замечания мэра Женишбека Токторбаева в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник во время очередного рейда обнаружил, что распределительный узел городского муниципального автотранспортного предприятия находится в плохом состоянии, и потребовал провести полную капитальную реконструкцию за десять дней за счет учреждения.

В установленный срок распределительный узел отремонтировали как снаружи, так и внутри и ввели в эксплуатацию.