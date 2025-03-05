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Власть

Несмотря на реформы, продолжают поступать жалобы на судей

Сегодня в Бишкеке состоялся курултай судей, который проводится раз в три года. В ходе мероприятия озвучено, что в адрес судей продолжают поступать жалобы.

Уточняется, что с момента прошлого курултая для развития судебной системы страны сделано много: проведена ротация судей, ремонтируют здания судов, увеличена заработная плата служителей Фемиды, построено служебное жилье в регионах, в столице построен дом и выдана ипотека, передан пансионат в Иссык-Кульской области, выданы служебные авто.

При этом отмечено, что, несмотря на проводимые реформы, количество жалоб в адрес судей увеличивается. В 2024-м к 99 судьям применены различные взыскания, а 4 служителя Фемиды уволены после получения обвинительного приговора.

«На этом курултае мы ставим новые требования перед судьями, которые должны быть выполнены в следующие три года. Для обеспечения честной и справедливой работы судей и предотвращения коррупционных рисков в ближайшее время необходимо развить новую систему избрания судей. Судебная система отстала от многих госорганов в вопросе цифровизации, поэтому необходимо в ближайшее время внедрить электронное судебное производство и получение информации онлайн. Также поручаю создать резерв кандидатов на должность судей», — сказал в своей речи президент Садыр Жапаров.

Он сообщил, что будет создан институт частных судисполнителей, соответствующий законопроект разрабатывает Министерство юстиции.

Глава государства добавил, что для обеспечения независимости судей и развития судебной системы необходимо принимать отвечающие требованиям времени законы. И напомнил, что, согласно Конституции, Верховный суд имеет право на выдвижение законопроектов, призвав высшую инстанцию пользоваться им.

Напомним, накануне на общественное обсуждение вынесен законопроект ВС КР, которым в Бишкеке предлагается создать два специализированных суда: по гражданским и экономическим делам; по уголовным делам и делам о правонарушениях. По мнению инициатора документа, такие новшества помогут решить проблемы с загруженностью судей. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/321799/
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