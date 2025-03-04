В Бишкеке предлагают создать два специализированных суда на базе районных

Верховный суд предлагает внести поправки в Закон «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах». Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, в Бишкеке предлагается создать два специализированных суда:

по гражданским и экономическим делам;

по уголовным делам и по делам о правонарушениях.

Учредить их предлагается на базе существующих районных судов — Первомайского, Ленинского, Свердловский и Октябрьского.

Как пояснили в Верховном суде, внести такие изменения в систему предлагается из-за перегруженности районных судов. Предполагается, что штатная численность в специализированных судах будет больше по сравнению с районными и загруженность судей снизится.

«Количество поступивших дел и судебных материалов в суды первой инстанции за последние пять лет увеличилось в два раза. Если в 2020 году их количество составляло 125 тысяч 285 дел и судебных материалов, то по итогам 2024 года они составили 251 тысячу 62», — отметили в Верховном суде.

Согласно приказу от 2007 года, нагрузка на одного судью должна составлять 20 дел в месяц, сейчас же она составляет до 90 материалов в месяц в зависимости от района.

Создание специализированных судов, по мнению инициатора законопроекта, позволит:

оптимизировать работу судов: снизить нагрузку на судей, более равномерно распределить дела;

повысить качество правосудия, поскольку судьи будут специализироваться в конкретных областях права;

снизить время рассмотрения дел;

формировать единообразную судебную практику.

На сколько увеличится штат судей при создании специализированных судов, не уточняется. Но еще одним изменением, предлагаемым Верховным судом, являются статьи о том, что штатная численность судей Верховного суда и местных судов определяется президентом на основании предложения Совета судей, согласованного с председателем Верховного суда. В действующем законодательстве прописано, что изменение численности судей допускается только по предложению Совета судей.

Отмечается, что эти нововведения необходимы для того, чтобы оперативнее решать вопрос с нехваткой судей в судах КР.