01:12
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Власть

В Бишкеке предлагают создать два специализированных суда на базе районных

Верховный суд предлагает внести поправки в Закон «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах». Соответствующий документ опубликован для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, в Бишкеке предлагается создать два специализированных суда:

  • по гражданским и экономическим делам;
  • по уголовным делам и по делам о правонарушениях.

Учредить их предлагается на базе существующих районных судов — Первомайского, Ленинского, Свердловский и Октябрьского.

Как пояснили в Верховном суде, внести такие изменения в систему предлагается из-за перегруженности районных судов. Предполагается, что штатная численность в специализированных судах будет больше по сравнению с районными и загруженность судей снизится.

«Количество поступивших дел и судебных материалов в суды первой инстанции за последние пять лет увеличилось в два раза. Если в 2020 году их количество составляло 125 тысяч 285 дел и судебных материалов, то по итогам 2024 года они составили 251 тысячу 62», — отметили в Верховном суде.

Согласно приказу от 2007 года, нагрузка на одного судью должна составлять 20 дел в месяц, сейчас же она составляет до 90 материалов в месяц в зависимости от района.

Создание специализированных судов, по мнению инициатора законопроекта, позволит:

  • оптимизировать работу судов: снизить нагрузку на судей, более равномерно распределить дела;
  • повысить качество правосудия, поскольку судьи будут специализироваться в конкретных областях права;
  • снизить время рассмотрения дел;
  • формировать единообразную судебную практику.

На сколько увеличится штат судей при создании специализированных судов, не уточняется. Но еще одним изменением, предлагаемым Верховным судом, являются статьи о том, что штатная численность судей Верховного суда и местных судов определяется президентом на основании предложения Совета судей, согласованного с председателем Верховного суда. В действующем законодательстве прописано, что изменение численности судей допускается только по предложению Совета судей.

Отмечается, что эти нововведения необходимы для того, чтобы оперативнее решать вопрос с нехваткой судей в судах КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321693/
просмотров: 2546
Версия для печати
Материалы по теме
Несмотря на реформы, продолжают поступать жалобы на судей
Верховный суд хочет рассматривать некоторые дела без устного разбирательства
Житель Индии засудил сеть кинотеатров за слишком долгую рекламу перед сеансом
В прошлом году суды рассмотрели 367 дел о коррупции. Статистика приговоров
Итоги 2024 года. Областные суды Нарына и Баткена признаны лучшими
Верховный суд Кыргызстана подвел итоги 2024 года
Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая
В США суд приостановил отправку в отпуск более 2 тысяч сотрудников USAID
Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год
В Жайылском райсуде просят установить электрогенератор и отремонтировать здание
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году