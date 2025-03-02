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Власть

Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией

Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией. Запрещенная в Турции политическая организация в ответ на призыв своего лидера Абдуллы Оджалана объявила о прекращении огня с Анкарой, сообщает телеканал AHaber.

Ранее глава партии, находящийся в заключении в турецкой тюрьме, призвал к прекращению вооруженной борьбы против Турции, длившейся более 40 лет, и объявлению о ее роспуске.

«Мы, РПК, полностью поддерживаем содержание этого призыва и заявляем, что будем соблюдать и реализовывать его требования. Мы объявляем о прекращении огня, вступающем в силу сегодня», — говорится в официальном заявлении исполнительного комитета партии, признанной террористической организацией Турцией, ЕС и США.

В политорганизации подчеркнули, что перемирие не будет действовать в случае, когда на нее будет совершено нападение. Также подчеркивается, что разоружение возможно лишь под руководством Абдуллы Оджалана, в связи с чем выражается надежда на его освобождение турецкими властями. Кроме того, РПК в своем заявлении добавила, что готова созвать съезд для своего роспуска.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская военно-политическая организация, борющаяся за национальные права курдов в Турции и создание на основе демократического конфедерализма национально-территориальной автономии в составе этого государства.

С 15 августа 1984 года вела вооруженную партизанскую борьбу против турецких властей.

РПК образована 27 ноября 1978-го как левая социалистическая партия. Ее последователи считают Абдуллу Оджалана своим верховным лидером и идейным вдохновителем.

Турция, Соединенные Штаты, Евросоюз и некоторые другие страны считают РПК террористической организацией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321498/
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