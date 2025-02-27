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Власть

Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану

Анклав Кайрагач в Лейлекском районе Баткенской области перешел Кыргызстану. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он уточнил, что с участка Кайрагач, принадлежащего Таджикистану, в пользу Кыргызстана отошли 155 гектаров земли и 35 гектаров анклава Кайрагач. Общая площадь 190 гектаров.

Взамен, по словам Камчыба Ташиева, Кыргызстан передал соседям:

  • Саада — 21 гектар;
  • участок Раззаков — 23,5 гектара;
  • участок в районе канал Селкан — 4 гектара;
  • Майты — 7 гектаров;
  • Пролетарск — 12,5 гектара;
  • Улак-Жай — 15 гектаров;
  • Ак-Арык — 7 гектаров;
  • с участка Карабак Баткенского района — 65 гектаров. В общей сложности 155 гектаров;
  • с участка Майты переданы еще 35 гектаров земли. Всего 190 гектаров.

«Мы передали все наши земли, расположенные ниже канала Селкан. Мелкие участки по 2, 5, 9 гектаров. Взамен получили огромные их земли, расположенные на нашей территории», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321248/
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