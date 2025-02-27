Анклав Кайрагач перешел Кыргызстану. Какие участки взамен передали Таджикистану

Анклав Кайрагач в Лейлекском районе Баткенской области перешел Кыргызстану. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он уточнил, что с участка Кайрагач, принадлежащего Таджикистану, в пользу Кыргызстана отошли 155 гектаров земли и 35 гектаров анклава Кайрагач. Общая площадь 190 гектаров.

Взамен, по словам Камчыба Ташиева, Кыргызстан передал соседям:

«Мы передали все наши земли, расположенные ниже канала Селкан. Мелкие участки по 2, 5, 9 гектаров. Взамен получили огромные их земли, расположенные на нашей территории», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.