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Власть

Владимир Путин поддерживает предложение Трампа о сокращении оборонных расходов

Президент России Владимир Путин поддерживает предложение лидера США Дональда Трампа о сокращении оборонных расходов Москвы, Пекина и Вашингтона на 50 процентов. Об этом он заявил в интервью ВГТРК.

По его словам, «мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против».

«Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал глава РФ.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что хочет предложить Китаю и России в два раза сократить военные бюджеты.

Согласно открытым данным, общие расходы РФ на оборону в 2024 году составили 13,1 триллиона рублей (примерно $462 миллиарда по паритету покупательной способности). Это больше оборонных бюджетов всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых ($457 миллиардов), следует из данных Международного института стратегических исследований (IISS).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия и США обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия в мире. При этом Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие страны.

В декабре 2024-го Владимир Путин говорил, что траты на повышение обороноспособности России достигли 6,3 процента ВВП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320985/
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