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Власть

Трамп хочет предложить Китаю и России в два раза сократить военные бюджеты

Дональд Трамп хочет предложить Китаю и России в два раза сократить военные бюджеты. Об этом сообщает C-Span.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что хочет обсудить с главой России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение военных бюджетов в два раза.

«Первые встречи, которые я хочу провести, — с президентом Си из Китая и Путиным из России. Скажу: сократим военный бюджет вдвое. И мы сможем. Я уверен, что нам это удастся», — сказал Дональд Трамп.

По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме сокращения ядерных арсеналов.

Согласно открытым данным, общие расходы РФ на оборону в 2024 году составили 13,1 триллиона рублей (примерно $462 миллиарда по паритету покупательной способности). Это больше оборонных бюджетов всех стран Евросоюза и Великобритании вместе взятых ($457 миллиардов), следует из данных Международного института стратегических исследований (IISS).

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия и США обладают почти 90 процентами всего ядерного оружия в мире. При этом Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем другие страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320819/
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