Дональд Трамп запросил у Конгресса рекордные $1,5 триллиона на оборону

Президент США запросил у Конгресса выделения $1,5 триллиона на оборонные расходы в рамках бюджетного запроса на 2027 финансовый год. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что это крупнейший за последние десятилетия запрос на оборонные цели. В документе Белого дома говорится, что этот показатель на $445 миллиарда, или на 42 процента, выше, чем в 2026 году.

В частности, Белый дом запросил увеличение бюджета Пентагона на финансирование ядерного комплекса США в 2027 году, в том числе его модернизацию и диверсификацию.

Вашингтон хочет урезать необоронные статьи бюджета на 10 процентов, или на $73 миллиарда, включая программы в сфере климата, жилья и образования, а часть расходов на здравоохранение и дошкольное образование переложить на штаты.

Финансирование NASA предлагается сократить на 23 процента по сравнению с предыдущим годом, или до $18,8 миллиарда.

Выплаты ООН и другим международным организациям урежут на $2,7 миллиарда.