23:59
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Узбекистан пересмотрит оборонную доктрину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета безопасности республики предложил пересмотреть оборонную доктрину страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Указано, что настало время пересмотреть оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также концепцию национальной безопасности от 1997 года», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев подтвердил необходимость укрепления военной безопасности и обороны страны с учетом быстро меняющейся региональной и глобальной обстановки. Он поставил задачу по переходу к системному и проактивному подходу в сфере обороны, ориентированному на предупреждение рисков и угроз.

Кроме того, определены задачи по формированию новой модели срочной военной службы, предусматривающей получение военнослужащими профессиональных навыков и реальных перспектив после демобилизации. Отмечается, что ежегодно 5 тысяч военнослужащих срочной службы будут обучаться в рамках программ «Один миллион программистов» и «Пять миллионов лидеров в сфере ИИ».

Планируются создание условий для поступления военнослужащих в вузы в период службы, а также поддержка обучения после демобилизации, включая компенсацию расходов на сертификаты и предоставление беспроцентных образовательных кредитов.

Также будут расширены меры содействия занятости демобилизованных военнослужащих, в том числе поддержка предпринимательства и предоставление дополнительных преимуществ при трудоустройстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357714/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $901 миллиард
В Казахстане появится полноценная система территориальной обороны
Оборонная стратегия Великобритании переходит к состоянию «готовности к войне»
Владимир Путин поддерживает предложение Трампа о сокращении оборонных расходов
В Татарстане предлагают готовить мигрантов для работы в оборонном комплексе
Внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере обороны
Индия сделала большой скачок в достижении самообеспеченности в оборонном секторе
Индия увеличивает оборонный бюджет до $72,6 миллиарда на 2023-2024 годы
Глава кабмина рассказал, сколько получают прапорщики Пограничной службы
Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
13 января, вторник
23:39
ИИ научили прогнозировать вероятность развития более 100 заболеваний ИИ научили прогнозировать вероятность развития более 10...
23:17
Узбекистан пересмотрит оборонную доктрину
22:46
Выпускников семейных детских домов города Ош обеспечат жильем
22:25
В Бишкеке открывается выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
22:04
Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивке пояса белдемчи