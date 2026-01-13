Узбекистан пересмотрит оборонную доктрину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета безопасности республики предложил пересмотреть оборонную доктрину страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Указано, что настало время пересмотреть оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также концепцию национальной безопасности от 1997 года», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев подтвердил необходимость укрепления военной безопасности и обороны страны с учетом быстро меняющейся региональной и глобальной обстановки. Он поставил задачу по переходу к системному и проактивному подходу в сфере обороны, ориентированному на предупреждение рисков и угроз.

Кроме того, определены задачи по формированию новой модели срочной военной службы, предусматривающей получение военнослужащими профессиональных навыков и реальных перспектив после демобилизации. Отмечается, что ежегодно 5 тысяч военнослужащих срочной службы будут обучаться в рамках программ «Один миллион программистов» и «Пять миллионов лидеров в сфере ИИ».

Планируются создание условий для поступления военнослужащих в вузы в период службы, а также поддержка обучения после демобилизации, включая компенсацию расходов на сертификаты и предоставление беспроцентных образовательных кредитов.

Также будут расширены меры содействия занятости демобилизованных военнослужащих, в том числе поддержка предпринимательства и предоставление дополнительных преимуществ при трудоустройстве.