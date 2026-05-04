Общество

Реконструкция бульвара Молодой Гвардии: под ударом оказались здоровые деревья

В Бишкеке во время реконструкции бульвара Молодой Гвардии повреждены здоровые деревья. Об этом сообщают очевидцы, публикуя фотографии с места работ.

На кадрах видно, что у деревьев повреждена кора и стволы, часть насаждений имеет явные механические повреждения. По словам горожан, речь идет о ранее здоровых деревьях.

Жители опасаются, что позже эти же деревья могут признать аварийными и вырубить.

«Сначала повреждают, потом говорят, что они аварийные», — отмечают пользователи в соцсетях.

Официальные комментарии от городских служб и подрядных организаций на момент публикации не поступали.
