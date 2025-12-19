Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США объемом $901 миллиард

Трамп подписал оборонный бюджет объемом $901 миллиард, сообщает Белый дом.

Уточняется, что в эту сумму включены $400 миллионов на оружие для Украины.

Ранее Сенат большинством голосов поддержал и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше $900 миллиардов. Законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме $400 миллионов. Такую же сумму планируют выделить и в 2027 году.