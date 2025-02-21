Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстан закупает у Америки, Турции и Казахстана семена масличных культур высшего сорта. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, купленные семена в тестовом режиме планируется посадить в регионах КР.

По данным Минводсельпрома, из базовых продуктов питания, определенных кабинетом министров, население республики полностью обеспечено тремя (молоко, картофель, овощи), двумя продуктами (мясо, сахар) — в пределах 80 процентов, остальными тремя продуктами (пшеница, плоды и ягоды, растительное масло) отечественного производства не обеспечено.