13:59
USD 87.45
EUR 91.24
RUB 0.97
Власть

Кыргызстан закупает у Америки, Турции и Казахстана семена масличных культур

Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстан закупает у Америки, Турции и Казахстана семена масличных культур высшего сорта. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, купленные семена в тестовом режиме планируется посадить в регионах КР.

По данным Минводсельпрома, из базовых продуктов питания, определенных кабинетом министров, население республики полностью обеспечено тремя (молоко, картофель, овощи), двумя продуктами (мясо, сахар) — в пределах 80 процентов, остальными тремя продуктами (пшеница, плоды и ягоды, растительное масло) отечественного производства не обеспечено.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320673/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Минводсельпром готов выдать 15,8 миллиарда сомов кредита фермерам
О туристическом потенциале Кыргызстана рассказали в Нью-Дели
3 миллиона литров топлива предоставят фермерам по льготной цене в 2025 году
Ветслужба КР призывает фермеров проводить вакцинацию скота и домашних животных
Регистрацию на сельхозработы в Великобритании откроют 17 февраля
В Кыргызстан пытались ввезти немаркированный картофель из Китая
Остерегайтесь! Минсельхоз предупреждает о мошенниках
МИД Таджикистана: дороги и водные объекты остаются в повестке переговоров с КР
Фермерам Кыргызстана выдали технику под лизинг на 18,2 миллиарда сомов
Взаимная торговля сельхозпродукцией между Кыргызстаном и Россией увеличилась
Популярные новости
Новые правила для мигрантов, дети и&nbsp;русский язык: МИД вручил ноты послу России Новые правила для мигрантов, дети и русский язык: МИД вручил ноты послу России
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Я&nbsp;против, чтобы отбирать частные земли. Президент о&nbsp;новом Земельном кодексе Я против, чтобы отбирать частные земли. Президент о новом Земельном кодексе
МИД РФ&nbsp;выступил против введения визового режима со&nbsp;странами Центральной Азии МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Бизнес
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
Doscredobank: переводы в&nbsp;китайских юанях с&nbsp;минимальной комиссией Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
10&nbsp;простых инструментов для самоорганизации 10 простых инструментов для самоорганизации
21 февраля, пятница
13:56
Выговоры и увольнения. Как Касымалиев наказал за необоснованные командировки Выговоры и увольнения. Как Касымалиев наказал за необос...
13:52
Минводсельпром готов выдать 15,8 миллиарда сомов кредита фермерам
13:38
Весна ранняя. На юге Кыргызстана начались полевые работы
13:32
В Китае обнаружили новый коронавирус у летучих мышей — похож на COVID-19
13:16
Более 37 гектаров орошаемой земли трансформируют для расширения аэропорта Оша