Россия остается мировой ядерной державой, США должны вести с ней диалог. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в социальной сети X.

Фото @C__Herridge. Госсекретарь США Марко Рубио

Он уточнил, что РФ является мировой ядерной державой, США «придется поддерживать с ней коммуникацию, нравится это нам или нет».

По словам дипломата, Соединенные Штаты в конечном итоге должны быть в состоянии говорить с нацией, которая имеет самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире и второй по величине арсенал стратегического ядерного оружия в мире.

Он добавил, что Россия — глобальная держава, с которой необходимо поддерживать диалог.

Марко Рубио также отметил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна быть субстантивной, ее перспектива будет зависеть от прогресса в урегулировании конфликта в Украине.

«Такие встречи не проводятся просто так​​​. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», — пояснил он.

Что еще сказал госсекретарь:

США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны.

США должны вести диалог с РФ, несмотря на разногласия, и не могут позволить себе игнорировать ее ядерный потенциал.

США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но конфликт в Украине остается препятствием.

США должны наладить дипломатические каналы с РФ для проверки ее намерений по Украине, посольство в Москве «едва функционирует».

США и Россия не обсуждали в Эр-Рияде вопрос снятия антироссийских санкций, дискуссия пока не дошла до этой стадии.

На встрече не обсуждались территориальные вопросы по Украине, у переговоров была «другая цель».

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Обе стороны остались довольны результатами первой очной встречи.