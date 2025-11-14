09:26
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины. США впервые подтвердили, что РФ требует сдачи Донбасса

США впервые подтвердили, что Россия требует сдачи Донбасса. Белый дом связывает окончание конфликта с передачей под контроль РФ всего Донбасса. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, комментируя итоги саммита G7 и ситуацию вокруг возможных переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, РФ «ясно дала понять, чего хочет». И подчеркнул, что Москва добилась военных успехов в Донецкой области и не намерена идти на уступки.

«Мы можем судить только по тому, что видим. Они ясно заявили, что хотят весь Донецк. Очевидно, украинцы на это не согласятся. Поэтому мы остаемся в той ситуации, в которой находимся сейчас», — сказал глава Госдепа.

Эти заявления стали фактическим подтверждением информации, которую ранее публиковали западные СМИ, — без признания Донбасса за Россией никакого мирного соглашения не будет.

Официальное заявление Марко Рубио расставило точки над «и». Фактически он подтвердил, что США осознают: РФ готова к переговорам только при признании Донбасса российским, и любые иные условия воспринимаются в Москве как неприемлемые.
