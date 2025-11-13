17:41
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

У США осталось не так много возможностей для новых санкций против России — Рубио

Марко Рубио заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться, если появятся реальные шансы на прогресс в урегулировании конфликта в Украине.

Госсекретарь США сделал ряд заявлений по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» в канадской провинции Онтарио. Он отметил, что Соединенные Штаты изучают предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях и проводят испытания своего ядерного потенциала, включая средства доставки.

Говоря о санкциях в отношении Москвы, Марко Рубио констатировал, что США практически исчерпали возможности по введению новых ограничений. При этом он признал, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с риском непредвиденных последствий для глобальной финансовой системы, и подчеркнул, что Вашингтон не вмешивается в дискуссии по этому вопросу, их ведут в Евросоюзе.

Кроме того, госсекретарь рассказал, что Штаты вывели строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под действия санкций до его полного завершения, мотивируя это стремлением обеспечить энергонезависимость Будапешта («Пакш-2» возводит корпорация «Росатом»).

Он также рассказал, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной о потребностях Киева в защите энергоинфраструктуры и подготовке к зимнему периоду.

Главы МИД государств «Большой семерки» в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Украине.
https://24.kg/vlast/350769/
просмотров: 257
