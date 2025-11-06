11:48
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Власть

Госсекретарь США в 2026 году посетит Кыргызстан и другие страны Центральной Азии

Госсекретарь США в 2026-м посетит КР и другие страны Центральной Азии. По данным Reuters, Марко Рубио заявил, что в следующем году намерен посетить Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Я лично ...намерен посетить все пять [государств] в следующем году», — сказал он на приеме в Госдепартаменте с участием руководителей и представителей внешнеполитических ведомств пяти стран региона и добавил, что знает — «это будет поездка на неделю или дольше».

Госсекретарь США отметил, что американский бизнес заинтересован в расширении доступа к рынкам государств Центральной Азии.

Он посетовал на то, что американские власти в последние 10 лет не уделяли достаточного внимания региону. И заверил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настроена на «совместную работу на двусторонней основе или на уровне региона» с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Глава Белого дома намерен встретиться с лидерами стран Центральной Азии сегодня в Вашингтоне, где запланирован саммит «С5+1».
Ссылка: https://24.kg/vlast/349868/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Отмена встречи лидеров США и РФ последовала после беседы Лаврова и Рубио
Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Украинский вопрос. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме
Россия представила новые предложения по Украине, которые ранее не озвучивались
Марко Рубио призвал Сергея Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом — Госдеп
США откажутся от попыток добиться мира РФ с Украиной, если не увидят прогресса
Депортация, минералы. Что еще обсудили госсекретарь США и глава МИД Узбекистана
Перемирие. Госсекретарь США и глава МИД России провели телефонный разговор
Марко Рубио заявил, что США, помогая Украине, ведут прокси-войну с Россией
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
11:46
На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевал...
11:45
Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в Кишиневе
11:37
Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев
11:34
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
11:26
США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая