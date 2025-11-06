Госсекретарь США в 2026 году посетит Кыргызстан и другие страны Центральной Азии

Госсекретарь США в 2026-м посетит КР и другие страны Центральной Азии. По данным Reuters, Марко Рубио заявил, что в следующем году намерен посетить Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

«Я лично ...намерен посетить все пять [государств] в следующем году», — сказал он на приеме в Госдепартаменте с участием руководителей и представителей внешнеполитических ведомств пяти стран региона и добавил, что знает — «это будет поездка на неделю или дольше».

Госсекретарь США отметил, что американский бизнес заинтересован в расширении доступа к рынкам государств Центральной Азии.

Он посетовал на то, что американские власти в последние 10 лет не уделяли достаточного внимания региону. И заверил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настроена на «совместную работу на двусторонней основе или на уровне региона» с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Глава Белого дома намерен встретиться с лидерами стран Центральной Азии сегодня в Вашингтоне, где запланирован саммит «С5+1».