Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Урегулирование. Марко Рубио назвал главное разногласие между Москвой и Киевом

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах Москвы и Киева по вопросу мирного урегулирования.

Он заявил в интервью Fox News, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта в Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20 процентов территории Донецкой области (Донецкой Народной Республики).  

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области», — сказал он.

Марко Рубио отметил, что США пытаются понять, возможно ли завершить конфликт и «защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны».

По его словам, с российской стороны решение должен принимать президент Владимир Путин, а не его советники: только Путин может положить конец конфликту со стороны Москвы.

«Я думаю, что мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы еще не там, еще недостаточно близко. Но, надеюсь, это изменится», — добавил глава Госдепартамента.

Напомним, накануне вечером в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и делегации США.
