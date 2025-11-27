18:16
Урегулирование для Украины: сначала мирный договор, потом гарантии безопасности

США хотят сначала подписать мирный договор, а потом предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Politico
Фото Politico

В публикации отмечается, что об этом европейским дипломатам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее глава Госдепа созванивался с европейским союзниками и пообещал, что президент США Дональд Трамп добьется сделки, в результате которой будет обеспечена долгосрочная безопасность Украины.

Как отмечает издание, гарантии безопасности — важнейший для Украины аспект какого-либо соглашения с Россией, но страны НАТО пока не могут определить, как именно их предоставить.

При этом Дональд Трамп заявил, что не пригласит президента Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано мирное соглашение, говорится в публикации.

Как сказал один из европейских дипломатов, Марко Рубио сообщил представителям Европы, что гарантии безопасности — это приоритет для Вашингтона, но о них необходимо говорить отдельно от других вопросов, которые уже были согласованы.

Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Мирный план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров представителей Евросоюза и Украины в Женеве.

Глава Белого дома заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны между Россией и Украиной.
