Законопроект о присвоении дачным поселениям статуса села принят в третьем чтении

Законопроект о присвоении дачным поселениям статуса села принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Отметим, примерно 15 процентов владельцев дач были против законопроекта. Однако присвоение статуса села дает возможность жителям дач получить прописку, а вместе с этим доступ к государственным услугам и возможность принимать участие в выборах.

Ряд депутатов хотели внести поправки в законопроект и дать возможность этим 15 процентам, не согласным с поправками, продолжать владеть дачами в качестве физлица, однако вице-спикер парламента Нурланбек Азыгалиев не поставил на голосование предложение депутатов вернуть документ в режим второго чтения и законопроект был принят в этом виде.

Кроме того, в законопроекте есть пункт, который позволит изымать земли в интересах государства и общества. Дастан Бекешев считает, что нужно его пересмотреть. Так как при добровольной передаче гражданином земельного участка государству его стоимость определяется сторонами, и при изъятии – судом, однако, как он должен определять стоимость, не прописано.