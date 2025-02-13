Штрафовать надо не только чиновников, но и депутатов. Мнение политолога

Начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров Азамат Осмонов рассказал, что госслужащих будут лишать премий, урезать заработную плату и даже штрафовать.

Сейчас для наказания чиновников используют выговоры, замечания и увольнения. Если выявляют признаки уголовно наказуемого деяния, то материалы направляют в правоохранительные органы.

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При этом Азамат Осмонов заявил, что чиновники могут получать несколько выговоров, но за ними не следует увольнение.

«Мы сейчас внедряем новые методы наказания, скажем так, монетизация наказания. Мы хотим внедрить такой механизм, при котором должностных лиц, не стимулирующихся после получения выговора, будем лишать премий, урезать заработную плату. Это, думаю, будет мотивировать должностных лиц. На стадии разработки поправка в Кодекс об административных правонарушениях внедрение штрафа в 10 тысяч сомов за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан», — сказал Азамат Осмонов.

Кандидат политических наук Ильяс Курманов считает, что наказывать материально нужно не только чиновников, но и депутатов. В интервью 24.kg он поделился мнением относительно предложений аппарата главы государства.

— Администрация президента планирует наказывать нерадивых чиновников за бюрократизм. Как вы на это смотрите?

— Положительно. Потому что бюрократическая волокита очень негативно влияет на работу госаппарата, выполнение плановых заданий, результаты деятельности миллионов людей... Происходит не только коррупция, потому что волокитой из клиентов вытягивают взятки, но идет мощная дискредитация государства, государственной службы, падает доверие к государству и его представителям, усилиям по решению проблем. Поэтому существуют правила, по которым недобросовестных служащих наказывают. Наказание дисциплинирует чиновника.

— О бюрократии и неповоротливости чиновников часто говорят и депутаты Жогорку Кенеша, но много недовольных работой и самих парламентариев. Можно ли их привлекать к ответственности за плохую работу?

— Для них разработаны разные наказания вплоть до отзыва мандата депутата-прогульщика или привлечения к уголовной ответственности. Но депутатов не назначают на работу, их избирает народ. В этом отличие парламентария от чиновника. Раньше невозможно было отозвать мандат или как-то по-другому наказать народного избранника. Сейчас это не представляет особого труда. Депутат уже не обладает абсолютным иммунитетом и неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за политическую деятельность, но в случае нарушения закона наказание возможно.

В демократических странах депутатов наказывают штрафами. Ильяс Курманов

Например, если депутаты немецкого бундестага пропускают процедуру голосования, на них налагается высокий штраф. Даже если они находились в командировке или больничном. А зарплаты у них не очень высокие, где-то около 10 тысяч евро, поэтому они стараются не пропускать голосование.

— Почему вы делаете акцент на голосовании, разве других нарушений у депутатов не может быть?

— Голосование — это принятие решения. Голос каждого депутата может изменить политику страны, повлиять на судьбу народа, уровень жизни избирателя и так далее. Там не голосуют, как у нас, друг за друга. Не передают свою ответственность коллегам. Никому! Каждый должен голосовать персонально. Все остальное по сравнению с голосованием не столь важно. Участие в заседаниях, конференциях, прениях, командировках, встречах с избирателями и тому подобное.

— В администрации президента говорят о лишении премий и урезании зарплат, штрафах в 10 тысяч сомов. Как вы думаете, справедливое ли это наказание, учитывая, что госорганы всегда говорят о маленьких бюджетах и низких зарплатах госслужащих? Не получится ли так, что начальник будет перекладывать всю ответственность на подчиненного и оштрафуют именно его, а не руководителя?

— Насколько мне известно, нашим госслужащим на порядок подняли зарплату. Не сравнить с учеными, учителями или врачами. Госслужащие в демократических странах получают гораздо меньше, чем работники частного сектора. Но их положение более стабильное, они лучше социально защищены. Чего не скажешь о работниках частных компаний. Поэтому за недобросовестное исполнение своих обязанностей могут быть установлены разные наказания. Вы перечислили их. Нельзя только штрафовать за один проступок дважды. И, безусловно, наказание ложится на начальника. Он отвечает персонально за свои кадры. В Японии, например, за недобросовестную работу наказывают не стрелочников, а начальников. Ответственность ложится в первую очередь на руководителя. Поэтому там неумехи не рвутся, как у нас, в начальство.