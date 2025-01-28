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Власть

Трамп будет выстраивать прямые контакты со странами ЕС без участия Еврокомиссии

Администрация президента США Дональда Трампа будет выстраивать прямые контакты со странами Европейского союза без участия Еврокомиссии. Об этом сообщает газета Politico

По данным издания, после прихода к власти нового президента Белый дом перешел к прямым контактам с властями европейских стран, чем устроил Брюсселю «холодный душ».

Это радикально отличает курс новой администрации США от предшествующей: у Белого дома при Джо Байдене были хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными европейскими деятелями, отмечается в статье.

Администрация Трампа, напротив, замораживает контакты с руководством ЕС, отдавая приоритет национальным лидерам и министрам. В частности, отмечает издание, на инаугурацию избранного президента не был приглашен ни один высокопоставленный представитель ЕС, а политики из европейских стран приглашения получили. При этом церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Новый госсекретарь США всего за неделю после прихода новой администрации провел телефонные разговоры более чем с десятком министров иностранных дел, в том числе с четырьмя европейскими — Радославом Сикорским (Польша), Байбой Браже (Латвия), Кястутисом Будрисом (Литва) и Антонио Таяни (Италия). И ни с одним представителем ЕС, пишет Politico.

На фоне этих событий в Брюсселе нарастают опасения, что администрация Трампа не заинтересована во взаимодействии с общеевропейскими представителями, заключает издание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318089/
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