Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Марипов заявил, что прилетел в аэропорт «Манас» и там не оказалось автобуса, который должен был его доставить до «Манас-2».

По словам нардепа, он позвонил руководству аэропорта и ему ответили, что помощник должен был предупредить их, чтобы подготовили автобус.

Улугбек Марипов попросил спикера Нурланбека Тургунбек уулу, чтобы на заседание парламента пригласили руководство воздушной гавани и те рассказали о своей работе.

«Уважаемый депутат, прошу не выносить на заседание личные проблемы. Это неправильно вызывать руководителя аэропорта из-за того, что не встретили одного нардепа», — сказал торага.

Он попросил депутатов быть осторожнее с такими вопросами.