17:08
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Власть

Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса»

На заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Марипов заявил, что прилетел в аэропорт «Манас» и там не оказалось автобуса, который должен был его доставить до «Манас-2».

По словам нардепа, он позвонил руководству аэропорта и ему ответили, что помощник должен был предупредить их, чтобы подготовили автобус.

Улугбек Марипов попросил спикера Нурланбека Тургунбек уулу, чтобы на заседание парламента пригласили руководство воздушной гавани и те рассказали о своей работе. 

«Уважаемый депутат, прошу не выносить на заседание личные проблемы. Это неправильно вызывать руководителя аэропорта из-за того, что не встретили одного нардепа», — сказал торага.

Он попросил депутатов быть осторожнее с такими вопросами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317615/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин
Глава международного аэропорта «Манас» поздравил кыргызстанцев с Новым годом
Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
ТРЦ «Азия Молл» и головной офис MBANK эвакуировали из-за сообщений о бомбе
В аэропорту «Манас» вновь ищут бомбу
Кыргызстан подтвердил соответствие международным стандартам авиабезопасности
Бомбу в аэропорту «Манас» не нашли
Аэропорт «Манас» эвакуировали. Опять ищут бомбу
ОАО «Международный аэропорт «Манас» может сменить название
Мэрия Бишкека хочет, чтобы дорогу, ведущую в аэропорт, передали в ее управление
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров подписал закон о&nbsp;религии и&nbsp;объяснил почему Садыр Жапаров подписал закон о религии и объяснил почему
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
22 января, среда
16:56
Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в ЖК руководство «Манаса» Депутата не встретили в аэропорту. Он хочет вызвать в Ж...
16:52
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере
16:45
В Бишкеке добровольно вернули незаконно приватизированный детский сад
16:39
Депутат предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин
16:31
Спецоперация. В Казахстане задержали 118 человек, финансировавших ОПГ