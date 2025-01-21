В 2024 году горнорудные компании внесли в бюджет 41,7 миллиарда сомов

В прошлом году горнорудные компании внесли в бюджет 41,7 миллиарда сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По его словам, из этих средств 1 миллиард 600 миллионов сомов — неналоговые доходы, которые администрирует Министерство природных ресурсов. Остальное — налоговые доходы.

Всего в разработке месторождений полезных ископаемых в настоящее время действуют 2 тысячи 97 лицензий. В 2024-м выдана 141 лицензия, из них 15 — государственным компаниям.