16:42
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Власть

В 2024 году горнорудные компании внесли в бюджет 41,7 миллиарда сомов

В прошлом году горнорудные компании внесли в бюджет 41,7 миллиарда сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По его словам, из этих средств 1 миллиард 600 миллионов сомов — неналоговые доходы, которые администрирует Министерство природных ресурсов. Остальное — налоговые доходы.

Всего в разработке месторождений полезных ископаемых в настоящее время действуют 2 тысячи 97 лицензий. В 2024-м выдана 141 лицензия, из них 15 — государственным компаниям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317442/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес
Налог на топливо. 1 сом за литр ГСМ больше всего повлияет на рынок такси
Как снижение нагрузки по налогам облегчит жизнь фермеров и переработчиков
Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ
Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки
Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 2030 года
В ЖК разгорелся скандал. Чиновников обвинили в коррупции
Президент поручил пересмотреть применение ЭТТН и смягчить налоговую политику
Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить ЭТТН
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
21 января, вторник
16:38
Интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана растет — Айнур Сманов Интерес российских IT-компаний к рынку Кыргызстана раст...
16:22
На Жетим-Тоо еще даже не началась геологоразведка — глава Минприроды
16:19
Родители учеников «Сапата» просят президента сохранить преподавательский состав
16:15
Китайская компания будет добывать в Кыргызстане редкоземельные металлы
16:10
В ОАО «Кыргызалтын» назначен новый заместитель председателя правления