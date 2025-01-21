В 2024 году в Кыргызстане на госбаланс поставлено еще 182,5 тонны залежей золота

В 2024 году на госбаланс поставлено еще 182,5 тонны залежей золота. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

По его словам, всего Госкомиссия по запасам полезных ископаемых на госбаланс поставила 1 тысячу 16 тонн залежей золота.

Министр проинформировал, что не на все месторождения золота выданы лицензии. Есть немало свободных месторождений.