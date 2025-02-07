17:13
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Экономика

В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов

В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов. Один из лотов в ходе торгов, продлившихся более 10 часов, подорожал в 110 раз. Торги прошли на платформе E-auksion. На продажу выставили 31 участок для старательской добычи золота в Навоийской области.

иллюстративное
Фото иллюстративное. В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов

Покупателям предлагались участки на приисках Навои, Нурата, Оксоколота, Соп, Шухсай в Нуратинском и Карманинском районах. Общая стоимость лотов составила 1,1 миллиарда сумов, при этом суммарная выручка составила 25,1 миллиарда сумов.

Самая высокая стартовая цена была установлена для лота Навои-1/24, где за право добычи драгоценного металла запросили 52,5 миллиона сумов. Наиболее низкая цена на участки составляла 26,25 миллиона сумов.

Наиболее дорогим оказался участок Соп-10/24 в Нуратинском районе. Компания Xinlong Mining Drilling выложила за лот 3,62 миллиарда сумов, или в 110 раз больше стартовой цены — торги длились более 10 часов.

Второе по размеру ценовое предложение, признанное победившим, также было сделано этой же компанией — 1,94 миллиарда сумов. Всего она приобрела права на разработку восьми золотоносных участков, предложив за них 9,1 миллиарда сумов.

Еще четыре участка достались компании Neo Gold Mining за 2,7 миллиарда сумов. Столько же получила Zhonghuitong Mining Group, предложив 1,13 миллиарда сумов. Три участка планирует разрабатывать фирма Golden Diggers, которая заплатила за них 3,24 миллиарда сумов.

По два участка досталось компаниям Ipotekaone, King of Gold Mining, Samnurgold и YVN Gold. Фирмы AAA Human, Golden SPV One, Kamron Mir Gold и Orom Medical Centre выкупили по одному лоту.

Самым дешевым стал лот Шухсай-8/24. Ipotekaone стала его обладателем после единственной ставки в 43,3 миллиона сумов. За второй участок она предложила 65,6 миллиона сумов.

Победители получат право на добычу золота на выделенных участках и проведение геологоразведочных работ в соответствии с действующим законодательством Узбекистана. Инвесторы обязаны добывать драгоценные металлы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319240/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Швейцария вернет Узбекистану $182 миллиона Гульнары Каримовой
Казахстан должен активнее развивать торговлю с Кыргызстаном — экспертное мнение
Кыргызстан и Узбекистан обсудили водноэнергетическое партнерство
В Узбекистане официально заработала криптобиржа Binance
Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Узбекистан не сообщал о закрытии мусороперерабатывающего завода — Минприроды
В Узбекистане разрешили видеосъемку сотрудников МВД
Узбекский производитель химической продукции планирует открыть филиал в КР
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;марта вводится запрет на&nbsp;оборот ряда товаров без акциза В Кыргызстане с 1 марта вводится запрет на оборот ряда товаров без акциза
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;3&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля
Сом подешевел к&nbsp;евро, рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;6&nbsp;февраля Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 февраля
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
7 февраля, пятница
17:10
Экономист назвал необоснованными заявления депутата о «завышении» ВВП Экономист назвал необоснованными заявления депутата о «...
17:08
Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
17:01
Два моста построят в городе Ош
16:49
В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов
16:16
В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия