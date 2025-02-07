В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов. Один из лотов в ходе торгов, продлившихся более 10 часов, подорожал в 110 раз. Торги прошли на платформе E-auksion. На продажу выставили 31 участок для старательской добычи золота в Навоийской области.

Фото иллюстративное. В Узбекистане за один день продали золотоносные участки на 25 миллиардов сумов

Покупателям предлагались участки на приисках Навои, Нурата, Оксоколота, Соп, Шухсай в Нуратинском и Карманинском районах. Общая стоимость лотов составила 1,1 миллиарда сумов, при этом суммарная выручка составила 25,1 миллиарда сумов.

Самая высокая стартовая цена была установлена для лота Навои-1/24, где за право добычи драгоценного металла запросили 52,5 миллиона сумов. Наиболее низкая цена на участки составляла 26,25 миллиона сумов.

Наиболее дорогим оказался участок Соп-10/24 в Нуратинском районе. Компания Xinlong Mining Drilling выложила за лот 3,62 миллиарда сумов, или в 110 раз больше стартовой цены — торги длились более 10 часов.

Второе по размеру ценовое предложение, признанное победившим, также было сделано этой же компанией — 1,94 миллиарда сумов. Всего она приобрела права на разработку восьми золотоносных участков, предложив за них 9,1 миллиарда сумов.

Еще четыре участка достались компании Neo Gold Mining за 2,7 миллиарда сумов. Столько же получила Zhonghuitong Mining Group, предложив 1,13 миллиарда сумов. Три участка планирует разрабатывать фирма Golden Diggers, которая заплатила за них 3,24 миллиарда сумов.

По два участка досталось компаниям Ipotekaone, King of Gold Mining, Samnurgold и YVN Gold. Фирмы AAA Human, Golden SPV One, Kamron Mir Gold и Orom Medical Centre выкупили по одному лоту.

Самым дешевым стал лот Шухсай-8/24. Ipotekaone стала его обладателем после единственной ставки в 43,3 миллиона сумов. За второй участок она предложила 65,6 миллиона сумов.

Победители получат право на добычу золота на выделенных участках и проведение геологоразведочных работ в соответствии с действующим законодательством Узбекистана. Инвесторы обязаны добывать драгоценные металлы.