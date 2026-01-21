10:46
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Экономика

Silvercorp приобрела 70 процентов акций проектов «Тулкубаш» и «Кызылташ» в КР

Канадская компания Silvercorp Metals Inc. сообщила о подписании соглашения о покупке акций с Chaarat Gold Holdings Limited, а также соглашения о сотрудничестве с Национальным агентством по инвестициям.

Как сообщается, в соответствии с данными соглашениями Silvercorp приобретает 70-процентную долю в ЗАО Chaarat ZAAV, которое владеет лицензией на добычу полезных ископаемых (около 7 квадратных километров), включающей полностью разрешенные золоторудные проекты «Тулкубаш» и «Кызылташ», а также лицензиями на геологоразведку (27,42 квадратных километра), охватывающими золотоносные зоны Каратор и Ишакульды, расположенные в районе Тянь-Шаня в Кыргызской Республике. Сумма сделки составит $162 миллиона.

Кроме того, компания через свои дочерние структуры заключила соглашение о покупке акций и акционерное соглашение с ОАО «Кыргызалтын». Согласно данному соглашению, после завершения приобретения Chaarat ZAAV будет преобразована в совместное предприятие Silvercorp и «Кыргызалтына». Silvercorp будет владеть 70-процентной долей и выступать оператором совместного предприятия, а «Кыргызалтын» получит 30-процентную долю без обязательств по финансированию.

В рамках соглашения о сотрудничестве Национальное агентство по инвестициям КР получит $70 миллионов двумя этапами:

  1. платеж в размере $60 миллионов после отказа правительства Кыргызстана от предусмотренного законом преимущественного права на проекты и продления срока действия лицензии на добычу полезных ископаемых совместным предприятием с 25 июня 2032 года до 25 июня 2062 года;
  2. платеж в размере $10 миллионов после достижения ряда дополнительных этапов проекта.

В соответствии с соглашением о покупке акций Chaarat получит от Silvercorp $92 миллиона при условии получения соответствующего отказа от преимущественного права на проекты со стороны правительства Кыргызстана.

Согласно соглашению о сотрудничестве и акционерному соглашению, совместное предприятие планирует двухэтапную программу развития золоторудных проектов Тулкубаш и Кызылташ.

Первый этап развитие месторождения Тулкубаш (2026–2028 годы)

Silvercorp намерена инвестировать $150 миллионов в строительство карьера и установки системы кучного выщелачивания мощностью 4 миллиона тонн руды в год для переработки окисленных золотых руд месторождения Тулкубаш.

После запуска в 2027–2028 годах ожидается добыча около 110 тысяч унций золота в год в течение 3–4 лет. Кроме того, в случае преобразования лицензии Каратор на разведку в лицензию на добычу в 2026 году срок работы карьера и установки кучного выщелачивания может быть продлен как минимум на два года.

Второй этап — развитие месторождения Кызылташ (2028–2031 годы)

Инвестиции в размере около $400 миллионов предусматривают разработку сульфидного месторождения Кызылташ с созданием карьера и подземного рудника производительностью 3–4 миллиона тонн руды в год, а также обогатительных мощностей с применением флотации, бактериального окисления (BIOX) и цианирования (CIL). После выхода на промышленную добычу с 2031 года ожидаемый объем производства составит 190–230 тысяч унций золота в год на протяжении более 18 лет.

«Мы рады развивать эти проекты, которые являются крупнейшими неразработанными месторождениями золота в золотоносном поясе Западного Тянь-Шаня. Все интересы сторон согласованы для вывода проектов на стадию промышленной добычи. Обладая 20-летним опытом в горнодобывающей отрасли и прочной финансовой базой, мы уверены, что Silvercorp совместно с хорошо зарекомендовавшей себя местной командой Chaarat сможет работать с нашим кыргызским партнером над продвижением проектов и раскрытием их ценности для всех заинтересованных сторон и акционеров», — заявил председатель совета директоров и генеральный директор Silvercorp Руи Фэн.

В компании отметили, что включение проектов Тулкубаш и Кызылташ в портфель Silvercorp соответствует стратегии диверсификации и расширения активов за счет выхода в третью юрисдикцию и позволит воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке золота.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358652/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Польша и Казахстан стали мировыми лидерами по закупке золота в 2025 году
Президент объяснил, почему месторождение Джеруй нельзя вернуть государству
Сколько золота за год продал Нацбанк и какие монеты стали хитами 2025 года
Китай установил рекорд по закупкам российского золота
Стоимость золота обновила исторический максимум — $4 тысячи 500 за унцию
Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет
Хранить золото кыргызстанцев предложил Садыр Жапаров Национальному банку
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
10:44
В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за...
10:40
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
10:37
Депутат просит выделить средства на ремонт придомовых дорог в Бишкеке
10:36
Дорожную карту по сотрудничеству ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили Масадыков и Лебедев
10:35
За повышение стоимости парковки в центральной части Бишкека выступил мэр