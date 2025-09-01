Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане

Индийская компания Deccan Gold Mines Ltd (DGML) объявила о запуске добычи на месторождении Altyn Tor Gold Project в Кыргызстане, пишет The Times of India. Это первый зарубежный проект индийской компании по добыче золота и критически важных минералов в Центральной Азии.

DGML через дочернюю компанию Avelum Partners LLC контролирует 60 процентов проекта. Месторождение расположено в минерализованной зоне Солтан-Сары. По данным компании, буровые работы показывают наличие запасов руды значительно больше, чем ожидалось — 4,65 миллиона тонн с содержанием золота 1,21 грамма на тонну, что соответствует 180 тысячам унций.

На объекте уже установлены 11 конвейеров и проведены испытания дробилок. Шаровая мельница должна начать работу в начале сентября 2025 года, а коммерческое производство золотых слитков Dore запланировано на октябрь.

Генеральный директор DGML Ханума Прасад Модали подчеркнул, что проект демонстрирует ответственность и этику добычи, а также укрепляет экономическое сотрудничество Индии и Кыргызстана в рамках стратегии Atmanirbhar Bharat.

Altyn Tor станет первой индийской золотодобывающей компанией в Центральной Азии и создаст условия для постоянной добычи при любых погодных условиях, отмечают в DGML.