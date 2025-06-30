Проект добычи золота на месторождении Тоголок: состоялись общественные слушания

В селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области состоялись общественные слушания по реализации проекта по добыче золота на месторождении Тоголок.

Золоторудное месторождение, открытое еще в 1978 году, находится в труднодоступной высокогорной местности в Джети-Огузском районе. С августа 2023-го лицензией на разработку рудника обладает «Кумтор оперейтинг компани».

Как отметили в компании, в общественных слушаниях приняли участие представители органов местного самоуправления, жители и гражданские активисты айыльных аймаков Оргочор и Джети-Огуз. Представители «Кумтор оперейтинг компани» рассказали об истории месторождения Тоголок, текущем положении дел и планах предприятия по его дальнейшей разработке.

Как заметил руководитель проектной группы Алмаз Кожонов, в настоящее время восстановлены штольня и подъездные пути к месторождению, завершены заверочно-геологоразведочные работы. «В этом году планируется строительство ЛЭП, технологической дороги, мостов и других инфраструктурных объектов», — сказал он.

Отвечая на вопрос жителей Джети-Огузского района, Алмаз Кожонов подчеркнул, что все работы на месторождении Тоголок ведутся в строгом соответствии с установленными техническими и экологическими требованиями.

«У нас накоплен богатый опыт по разработке золоторудных месторождений, включая рудник «Кумтор», который будет использован и при разработке месторождения Тоголок», — констатировал он.

В ходе общественных слушаний местные жители и активисты получили ответы на все интересующие вопросы, в том числе касающиеся метода добычи золота, охраны окружающей среды и минимизации вреда от производственной деятельности золотоизвлекательной фабрики, трудоустройства жителей прилегающих сел, налоговых и иных выплат в местный бюджет.

Отметим, расстояние от Бишкека до месторождения Тоголок составляет 560 километров. Ближайший к месторождению населенный пункт — поселок Ак-Шийрак, расположенный на высоте почти 3 тысячи 200 метров над уровнем моря и на расстоянии 35 километров.

По итогам проведенного в 2004 году технико-экономического обоснования отработка золоторудного месторождения Тоголок признана рентабельной.