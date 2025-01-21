Для строительства жилья в Кара-Суу трансформировали 58,8 гектара богарной земли

Для строительства индивидуального жилья в Кара-Суйском районе Ошской области трансформировали 58,8 гектара богарной земли. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Aдылбек Касымалиев.

Согласно документу, 58,8 гектара земель богарной пашни, находящихся в государственной собственности на участке Таш-Коро айыльного аймака Папан, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» переведены в категорию «земли населенных пунктов».

Решение принято для расширения айыльного аймака Папан.

Государственной администрации района поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию; разработку и утверждение градостроительной документации указанных земель в соответствии с законодательством КР; восстановление площади указанных земель, проведение анализа малопродуктивных земель и введение их в сельскохозяйственный оборот; использовать указанные земли по целевому назначению; обеспечить организацию функционирования и развития инфраструктуры, системы жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона за счет средств местного бюджета, местного сообщества и собственников участков.

Постановлением кабмина также предусмотрены принятие мер в отношении собственников земельных участков в случае неиспользования или использования не по целевому назначению и сохранность объектов историко-культурного наследия в случае их выявления.