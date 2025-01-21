09:02
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Власть

Для строительства жилья в Кара-Суу трансформировали 58,8 гектара богарной земли

Для строительства индивидуального жилья в Кара-Суйском районе Ошской области трансформировали 58,8 гектара богарной земли. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Aдылбек Касымалиев.

Согласно документу, 58,8 гектара земель богарной пашни, находящихся в государственной собственности на участке Таш-Коро айыльного аймака Папан, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» переведены в категорию «земли населенных пунктов».

Решение принято для расширения айыльного аймака Папан.

Государственной администрации района поручено обеспечить внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию; разработку и утверждение градостроительной документации указанных земель в соответствии с законодательством КР; восстановление площади указанных земель, проведение анализа малопродуктивных земель и введение их в сельскохозяйственный оборот; использовать указанные земли по целевому назначению; обеспечить организацию функционирования и развития инфраструктуры, системы жизнеобеспечения, социально-экономического развития региона за счет средств местного бюджета, местного сообщества и собственников участков.

Постановлением кабмина также предусмотрены принятие мер в отношении собственников земельных участков в случае неиспользования или использования не по целевому назначению и сохранность объектов историко-культурного наследия в случае их выявления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317363/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Жилой комплекс «Кемин-Сити» построят на изъятом у депутата участке
Когда мораторий на перевод орошаемых земель неприменим, прописали в законе
В Баткене под возведение жилья выделено 150 гектаров земли сельхозназначения
Для отеля «Хан-Тенири» управлению делами президента передали 18 гектаров земли
Богарная земля в Мазар-Булаке подлежит трансформации: построят торговый центр
Мораторий на трансформацию земель: Минтранс просит изменений в виде исключения
«Кыргыз Куршевель» получил 1 тысячу 624 гектара в бессрочное пользование
Изнасилование пятилетней. Обвиняемого приговорили к пожизненному сроку
Канат Табалдиев назначен акимом Кара-Суйского района
Участковый Кара-Суйского РОВД задержан за взятку. Требовал 100 тысяч сомов
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
21 января, вторник
08:54
Для строительства жилья в Кара-Суу трансформировали 58,8 гектара богарной земли Для строительства жилья в Кара-Суу трансформировали 58,...
08:35
Бишкекгорлифту выделено 165 миллионов сомов на замену старых лифтов
08:08
Инаугурация президента США Дональда Трампа в заявлениях и фото
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 января, понедельник
23:40
В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик
22:59
В Бишкеке нет неработающих лифтов, считают в муниципальном предприятии
22:39
Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
22:24
В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека
22:00
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно