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Власть

Топ-5 чиновников Кыргызстана, заработавших больше всех. По данным их деклараций

Государственная налоговая служба опубликовала декларации о доходах государственных и муниципальных служащих Кыргызстана за 2023 год.

Безоговорочным лидером по доходам оказался экс-депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу, он задекларировал 72 миллиона сомов и расходы на сумму 18 миллионов сомов. В его собственности земельные участки общей площадью 2 тысячи 890 квадратных метров, жилой дом площадью 23 квадратных метра и ценные бумаги.

Следом за ним идет заведующий отделом администрации президента КР Нурлан Сулайманкулов. Он задекларировал доход в размере 20 миллионов сомов. Перечень его имущества включает: мебель, бытовая техника, фото-, аудио- и видеотехника, крупный рогатый и мелкий рогатый скот, лошади, ювелирные изделия и другие виды движимого имущества.

Депутат Алишер Козуев указал в декларации доход в размере 14 миллионов сомов и расходы в 3 миллиона сомов. В его собственности квартира площадью 110 квадратных метров, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, домашняя птица и ювелирные изделия.

Депутат Гулшаркан Култаева задекларировала доход в размере 14,3 миллиона сомов. Ей принадлежат земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,4 гектара, три квартиры общей площадью 372 квадратных метров, а также земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 225 квадратных метров. В декларации указаны депозитные и сберегательные сертификаты на сумму 10 миллионов сомов.
Замыкает список ныне экс-председатель Национального банка КР Кубанычбек Боконтаев, который задекларировал доход в размере 13 миллионов сомов и расходы в размере 830 тысяч сомов. В его собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,6 гектара, два дома общей площадью 116 квадратных метров и ценные бумаги.

Ссылка: https://24.kg/vlast/317382/
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