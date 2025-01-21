Декларационная кампания. У экс-главы Минсельхоза 14 участков и 5 автомобилей

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Бывший министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, покинувший пост в декабре, предоставил данные.

Согласно сведениям ГНС, бывший чиновник имел доход в размере 8 миллионов 454 тысяч 315 сомов. Его расходы составили 5 миллионов сомов.

У Аскарбека Джаныбекова есть несколько земельных участков. Два — площадью по 5 тысяч квадратных метров. Они предназначены для несельскохозяйственных целей. Задекларированы еще 12 участков сельскохозяйственного назначения — три по 1,8 гектара (два участка), два — по 3,75 гектара, еще один площадью 1,04 гектара, а также площадью 5,2 гектара, 41 тысяча 600 квадратных метров, 52 тысячи квадратных метров, 10 тысяч 400 квадратных метров, 15 тысяч 200 квадратных метров и 19 тысяч квадратных метров.

Экс-глава Минсельхоза имеет несколько единиц автотранспорта — ВАЗ, ГАЗ-САЗ, УАЗ и Toyota Land Cruiser, последний он оценил в 5 миллионов сомов.

Сведения о доходах близких родственников отсутствуют.