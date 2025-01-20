Китайцы готовы вложить $550 миллионов в перенос железной дороги из Бишкека

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию мэр Айбек Джунушалиев рассказал о намерении перенести за пределы Бишкека железную дорогу. Для этого уже готовится земля рядом с северной объездной трассой.

По словам градоначальника, компания China Road предлагает профинансировать проект взамен на земли, которые освободятся после переноса железной дороги. Это, по предварительным подсчетам, обойдется в $550 миллионов. А земли, которые освободятся, по рыночной стоимости оцениваются в $450 миллионов.

Айбек Джунушалиев высказал мнение, что после переноса на месте железной дороги нужно построить скоростную трассу до Канта, что разгрузило бы столичные улицы.